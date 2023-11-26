نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | وائل حمدي: أخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل " بابا جه".. وأنتظر عرض مسلسل " مفترق طرق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك السيناريست وائل حمدي في الموسم الدرامي المقبل بمسلسل " بابا جه" للنجم أكرم حسني وذلك بعد غيابه عن دراما رمضان منذ عام ٢٠١٦.



وأشار السيناريست وائل حمدي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني أنه لم يتغيب عن الدراما التليفزيونية بشكل عام وهناك مسلسل ينتظر عرضه مضيفا : لم أتغيب ولكن هناك أعمال تأخرت في الظهور مثل مسلسل " مفترق طرق" للفنانة هند صبري، إياد نصار الذي انتهي تصويره منذ بداية العام، وأنتظر موعد طرحه، وقبل هذا العمل كان لدي أعمال مختلفة منها حكاية في مسلسل " وبينا اتنين".

وائل حمدي: متغيب عن دراما رمضان منذ عام ٢٠١٦ لهذا السبب

تابع:' فأنا لست غائبًا عن الدراما بشكل عام ولكن تغيبت منذ ٢٠١٦ عن دراما رمضان بالأخص لقرار شخصي، لأنني لا أحب الظروف المتعلقة به".

وائل حمدي يكشف سبب حماسه لمسلسل “ بابا جه”



وعن سبب حماسه للمسلسل قال وائل حمدي:' تحمست لمسلسل " بابا جه" لكونه يتكون من ١٥ حلقة، لأنه سيكون هناك وقت لتنفيذه بشكل جيد لأن الـ ٣٠ حلقة خانقة لكل العناصر.

موعد تصويره

يستعد النجم أكرم حسني لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "بابا جه" ابتداءً من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان في عام 2024،ويجسد خلاله دور أب لثلاثة أبناء، ويلعب دور شخص يدير فندقًا ويواجه العديد من التحديات والأزمات.

أكرم حسني في جلسات مكثفة

ويجري أكرم حسني، حاليًا جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لاختيار الأبطال، يعتبر هذا المسلسل أول تجربة له في دراما الـ15 حلقة

انتهاء المخرج محمود شكري أبو عميرة من معاينة أماكن التصوير

وأكد المخرج محمود شكري أبو عميرة في تصريحات صحفية أنه انتهى من معاينة أماكن التصوير لمسلسل "بابا جه"، الذي سيُصوّر في القاهرة وإحدى المدن الساحلية،وفور الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل سيتم تحديد الموعد النهائي لبدء التصوير، وعلى الرغم من الموعد المبدئي في منتصف ديسمبر، تظل الشركة المنتجة في انتظار الاستكمال الكامل، ويتمحور العمل في إطار لايت كوميدي.