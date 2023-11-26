نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل عبد المجيد عبدالله في البحرين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم عبد المجيد عبدالله مستوى الحماس لجمهوره، لإعلانه عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 14 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات الكريسماس.

تعرف على موعد طرح تذاكر عبد المجيد عبدالله

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عبد المجيد عبدالله، في البحرين، عن طرح تذاكر الحفل في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر.

آخر أعمال الفنان عبد المجيد عبدالله

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عبد المجيد عبدالله أغنية "تتنفسك دنياي "، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية "تتنفسك دنياي "

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي مو بس أحبكأنا تـتـنـفسك دنـيـاي وإتخيل إني وصلت إلمرحلة في الروح

خجلان من طيفك اللي متـعبـه وياي

من زود منتـه على بالي تجي وإتروح

الله لو تـدري قلبي وش كثـر مـمـلاي

شوق لعيناك وشوق إلوجهك المملوح

وش قد أرتـب كلامي لك قبل ملقـاي

وش قد يضيع الكلام بشوفتك والبوح

غلاك عـوقي وهو نفسه لـعوقي إدواي

كن بعدك اليم ووصلك هو سفينة نوح

وما يلوي ذراعي إلا ضيـقتـك والنـوح

وجودك بعمري شي مثل الهوى والماي

وغيابك أبسط تـعاريـفه شـقـا وجروح

رديت روحي برجوعك يا بعدي ومنـاي

ويـالضحكة اللي أصير إلها فدا وآروح

لك يا هنوف الخصال محبة في دماي

تملا بلاد الضباب اللي بشذاك إتـفوح

كنت الحبيب وغديت اليوم كل دنياي

من توأم الروح إلين أمسيت إنت الروح