نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يعايد زوجته بمناسبة عيد ميلادها بطريقة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم اللبناني وائل جسار على معايدة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك "جسار" جمهوره بصورة له تجمعه بزوجته من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:"إلى زوجتي الحبيبة عقبال مية سنة".



وأضاف:"كل عام وانتي حبيبتي، كل عام وانتي سندي، أحبك إلى الأبد".



تعليقات الجمهور على منشور وائل جسار

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب، عيد ميلاد سعيد، العمر الطويل ليكي وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم وائل جسار اغنية "لو تخاصمنى"، والذي تصدرت الترند فور نزولها.



كلمات أغنية "ولو تخاصمني"



وتاتي كلمات الأغنية كالآتي /حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

مين هيكلمني، مين يتحملني

في الدنيا أكيد غيرك إنت مفيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

حبيبي يا اللي واحشني، إنت معيشني

كم يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني، مين هيدلعني

وأضحك وأنا جنبه بعلو الصوت

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش