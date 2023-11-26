نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصميمات سارة الدبوسى "في العمق" بقاعة زياد بكير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا فى السادسة مساء الاثنين 27 نوفمبر معرض بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسى ويستمر حتي الاثنين 4 ديسمبر ويضم حوالى 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملى وتم تنفيذها بألوان الجواش مضاف اليها خامات متعددة واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية المتميزة بالألوان الزاهية لتخرج فى صورة ثلاثية الابعاد مع استثمار الضوء فى ابراز عناصر التصميم، هذا إلى جانب عدد من التصميمات تحت عنوان " في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطنية.

معرض “في العمق”

معرض “في العمق”

معرض “في العمق”

معرض “في العمق”

ما لا تعرفه عن الفنانة سارة الدبوسي

يذكر أن الفنانة سارة الدبوسى تخرجت فى كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006، تعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، مراجع داخلى وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، لها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.

أعمال أخري للأوبرا

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى وذلك فى الثامنة مساء الاحد 26 نوفمبر على مسرح الجمهورية.