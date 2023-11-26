تقدمه ملكة جمال مصر للمحجبات.. الموسم الثالث من ”بيت سارة” يوميا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - تعرض قناة اقرأ يوميا الساعة ٩:٣٠ مساء حلقات الموسم الثالث من برنامج "بيت سارة" الذي تقدمه الطبيبة سارة حورية، ملكة جمال المحجبات بمصر لعام ٢٠١٦.

البرنامج يلقي الضوء على العديد من المشكلات الصحية التي تواجه أغلب أفراد الأسرة، وكيفية مواجهتها بشكل صحيح، مع تقديم مجموعة من الحلول والنصائح الصحية والغذائية المفيدة.

كما يقدم البرنامج العديد من النصائح لكيفية اكتساب العادات اليومية الصحية، طبقا لأحدث الدراسات العالمية، أيضا إلقاء الضوء على فوائد بعض الأعشاب واستخداماتها الصحية مثل القرنفل والصنوبر، وكيفية حفظ الفواكه لفترات طويلة مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية.

البرنامج يعاد الساعة الثالثة فجرا، والثانية والربع ظهرا.