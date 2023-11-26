عاجل.. وفاة الفنان طارق عبد العزيز إثر أزمة قلبية مفاجأة

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

يشار إلى إنه كان تعرض الفنان طارق عبد العزيز إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي نتيجة اكتشافه بعض المشاكل في القلب.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد قام بإجراء عملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتابع طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

وأضاف طارق عبد العزيز: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر.