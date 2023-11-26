عاجل.. نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طارق عبد العزيز في بيان لها.

وجاء نص البيان كالآتي: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

وتابع: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

سبب وفاة طارق عبد العزيز

و في السياق ذاته كان سبب وفاة الفنان القدير طارق عبد العزيز هو أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل " بقينا اتنين " بطولة الفنان شريف منير و الفنانة رانيا يوسف



من جانب آخر تعرض الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز في يونيو الماضي إلي تدخل جراحي للقسطرة في القلب

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل "أعمل ايه "

شارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، صابرين، نور إيهاب، وردشان مجدى، الطفلة بيلار احمد، ايمى الجندى، طارق عبد العزيز، و أحمد جمال سعيد و العمل من إخراج المخرج أحمد عبد الحميد، والمؤلف محمد الحناوى