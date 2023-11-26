هكذا نعت منة فضالي وفاة طارق عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة منه فضالي وفاة الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتبت منة فضالي:' لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة طارق عبد العزيز في الجنة ونعيمها يا غالي.



توفي منذ قليل، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبيية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل (وبقينا اتنين) والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل

وأوضح المنتج كريم أبوذكري منتج مسلسل وبقينا اتنين" أن الفنان طارق عبد العزيز "كان يواصل تصوير مشاهده في العمل اليوم بشكل طبيعي وكان بصحة جيدة للغاية لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وفاته المنية، ومن المقرر إعلان موعد الجنازة أو العزاء في اللحظات المقبلة.

نعي نقابة المهن التمثيلية

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طارق عبد العزيز في بيان لها.

وجاء نص البيان كالآتي: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

وتابع: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

و في السياق ذاته كان سبب وفاة الفنان القدير طارق عبد العزيز هو أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل " بقينا اتنين " بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف



من جانب آخر تعرض الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز في يونيو الماضي إلي تدخل جراحي للقسطرة في القلب

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل "أعمل ايه "

شارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، صابرين، نور إيهاب، وردشان مجدى، الطفلة بيلار احمد، ايمى الجندى، طارق عبد العزيز، وأحمد جمال سعيد والعمل من إخراج المخرج أحمد عبد الحميد، والمؤلف محمد الحناوى