نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصية ونزاع نفسي.. علاقة طارق عبد العزيز وخالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من صداقة الفنان طارق عبد العزيز وخالد صالح..

صداقة الفنان طارق عبد العزيز وخالد صالح

جمعت الفنان طارق عبد العزيز والفنان الراحل خالد صالح صداقة قوية جدا وكانوا اصدقاء مقربين، فقد جمعتهم صداقة منذ مرحلتهم الجامعية، وظلت صداقتهما حتى وفاة خالد صالح، وصرح طارق عبد العزيز أن في مرحلتهم الجامعية كان يعتبر خالد صالح أخ أكبر له، ويلجأ إليه في حل جميع مشاكله، ووضح أنه دخل مجال الدراما وشارك في مسلسل “أم كلثوم” بسبب خالد صالح الذي رشحه للدور.

حزن طارق عبد العزيز من عدم تنفيذ وصية خالد صالح

كشف الفنان طارق عبد العزيز، عن وصية الفنان الراحل خالد صالح، حيث تمنى وهي أن يموت ويُصلى عليه في يوم الجمعة في مسجد عمرو بن العاص، ولذلك طلب من شقيقه «أحمد صالح» الانتظار لليوم التالي، وسيطرت حالة من الحيرة على «طارق عبد العزيز» وشقيق الفنان الراحل، ما بين «إكرام الميت دفنه» وتنفيذ وصيته، وأكد «عبد العزيز» أنه ردد قائلًا داخل نفسه بعد الانتهاء من الدفن: «ربنا يسامحني إني منفذتش وصيته وعمال أقول يا رب خالد يسامحني».

مرض الفنان طارق عبد العزيز

وعان الفنان طارق عبد العزيز من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات، لظهور مشاكل في رسم القلب الذي أجراه، ومن المقرر أن يجري غدا الخميس قسطرة في القلب، وأنه بحالة جيدة وفي انتظار نتائج القسطرة.

اخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز

ويذكر ان اخر اعمال طارق عبدالعزيز هو مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، شارك في مسلسل "آخر دور" إلى جانب كلا من النجوم ثراء جبيل، إبراهيم السمان، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، محمد الصاوي، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، ميمي جمال، رياض الخولي، دينا الشربيني، مكون من 12حلقة.