برنامج تدريبي حول بناء القدرات فـي مجال صون التراث الثقافـي غير المادي

مسقط ـ «الوطن» :

انطلق صباح أمس الأحد البرنامج التدريبي حول بناء القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، والذي تنفِّذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ ممثَّلةً بدائرة الهُوِيَّة الثقافية ـ. ويشهد البرنامج الذي يستمر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري مشاركة ٣٠ من الباحثين بالتراث الثقافي غير المادي. وتسعى الوزارة من هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف عدَّة لعلَّ أهمها تفعيل اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وتوثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي في منظمة (اليونسكو)، والتعريف بأهمية العمل على صون التراث الثقافي غير المادي، ودَوْره في تشكيل الهُوِيَّة الثقافية، كذلك يهدف إلى تقديم معرفة شاملة حول عناصر التراث الثقافي وأساليب صونه وتوثيقه وتطوير مهارات البحث وجمع المعلومات وتقييم القيمة الثقافية للتراث الثقافي، كما أنَّه يشجع المشاركين على المشاركة في مشروعات صون التراث الثقافي في المجتمع العماني. واشتمل البرنامج في يومه الأول على 3 محاور، وأول المحاور الذي قدَّمته خاتمة بنت علي الرشيدية من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، التعريف باتفاقية ٢٠٠٣ لصون التراث الثقافي، فيما قدم فؤاد مهداوي ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) محور التعريف بمفهوم التراث الثقافي غير المادي وعرض نماذج عالمية ناجحة لصون التراث الثقافي غير المادي، بينما استعرض أحمد بن راشد الشحي رئيس قِسم التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في المحور الثالث جهود سلطنة عمان في مجال التراث الثقافي غير المادي. وسيستكمل البرنامج اليوم بالعمل على التدريب في كيفية إعداد دراسة بحثية وجمع المعلومات والبيانات حول إعداد قوائم الحصر الوطنية. أمَّا اليوم الثالث من البرنامج فسيستعرض الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية حول صون وتوثيق التراث الثقافي غير المادي، كذلك سيتم مناقشة الاستراتيجيات المتبعة في حمايته. أمَّا اليوم الرابع من البرنامج فسيُناقش دَوْر المجتمعات في صون التراث الثقافي وطُرق وأساليب التسويق والترويج للتراث الثقافي.