صدور أول نسخة عربية من الموسوعة البريطانية للأطفال دون الـ3 سنوات

الكويت ـ العُمانية: أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أول نسخة عربية من الموسوعة البريطانية للأطفال الشغوفين التي تستهدف تعزيز المعرفة العلمية لدى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات. وقالت مؤسسة (التقدم العلمي) في بيان صحفي أمس الأول، إنَّ الموسوعة التي تُعرض ضِمن جناح المؤسسة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ26 أشرفت على إعدادها وترجمتها (التقدم العلمي للنشر) التابعة للمؤسسة، وتتضمن عدَّة موضوعات، أهمها ما يتعلق بالنباتات والحيوانات والغذاء وأجزاء الجسم والآلات والفنون. وأضافت أنَّ الأطفال يتعلمون من خلال الموسوعة ما يتعلق بالعالم المحيط بهم ويناسب أدمغتهم التي تنمو خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمارهم أكثر من أي وقت آخر، ويستخدمون خلالها حواسهم لإدراك وفهم الأشياء التي يرونها حولهم.

وأوضحت أنَّ الموسوعة تَعرض من خلال كلماتها ورسومها الجميلة المتميزة السماتِ المشتركة لعالم الأطفال من خلال أمثلة يمكن ربطها بمفهومهم بيسرٍ وسهولة، إضافة إلى بناء المفردات لديهم وتعزيز حُب الاستكشاف وتعليمهم مفاهيم متنوعة مثل الألوان والأشكال والأرقام والأحجام. يُذكر أنَّ (التقدم العلمي للنشر) تُصدر عددًا من الكتب والمجلَّات الدَّوْرية الموجهة إلى جميع شرائح القرَّاء بهدف نشر الثقافة العلمية في المجتمع وتعزيز دور العلم والتكنولوجيا فيه والتشجيع على القراءة والبحث والمعرفة العلمية.

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