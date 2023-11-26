جامعة صحار تحقق المركز الثاني فـي مسابقة الخطابة البيئية العالمية

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات عديدة، حققت جامعة صحار ـ ممثَّلةً بدائرة الأنشطة الطلابية ـ المركز الثاني عالَميًّا في مسابقة الخطابة البيئية العالمية والتي نظَّمتها مجموعة الإمارات للبيئة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المُتَّحدة. وجاء الإنجاز بمشاركة جامعة صحار بفريقَين في محورَين مختلفَين. تكوَّن الفريق الأوَّل من الطلبة: المنتصر البلوشي وتسنيم الشبلية وريم البريكية وأسيل الجهورية في محور (الشركات مُتعدِّدة الجنسيات نُمو اقتصادي أم ضرر بيئي؟).

وشارك فريق الجامعة (ب) والمكوَّن من الطلبة: المعتز الغيثي وأسامة النقبي ولبابة العامرية ومريم الشحية. في محور: (اللدائن الدقيقة الموجودة في كُلِّ مكان – الوباء غير المرئي). وقد حصل الفريقان على المركز الثاني من بين (25) فريقًا مشارِكًا من مختلف دول العالم.

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