تعرف على سبب وفاة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن منذ قليل وفاة الفنان القدير طارق عبد العزيز وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل وهذا ما أوضحه القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًاتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ. سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

طارق عبد العزيز



آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل "أعمل ايه "

شارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، صابرين، نور إيهاب، وردشان مجدى، الطفلة بيلار احمد، ايمى الجندى، طارق عبد العزيز، وأحمد جمال سعيد والعمل من إخراج المخرج أحمد عبد الحميد، والمؤلف محمد الحناوى