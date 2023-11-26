عاجل.. تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام غدا الإثنين جنازة الفنان طارق عبد العزيز، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز خلال تصويره أحدث أعماله الدرامية " بأزمة قلبية



توفي منذ قليل، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبيية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل (وبقينا اتنين) والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل

وأوضح المنتج كريم أبوذكري منتج مسلسل وبقينا اتنين" أن الفنان طارق عبد العزيز "كان يواصل تصوير مشاهده في العمل اليوم بشكل طبيعي وكان بصحة جيدة للغاية لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وفاته المنية، ومن المقرر إعلان موعد الجنازة أو العزاء في اللحظات المقبلة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها وفاة الفنان طارق عبد العزيز جاء فيه: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز”.

وتابعت: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.