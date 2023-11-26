الأربعاء.. عرض فيلم "وش في وش" بنادي السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض نادى سينما الأوبرا فيلم "وش فى وش" وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ندوة نقاشية حول فيلم وش في وش

ويعقب الفيلم ندوة للمناقشة تستضيف منتجه أحمد فهمى ومؤلفه ومخرجه وليد الحلفاوى مع الدكتورة عالية عبد العال استاذ الاجتماع الإعلامي بكلية البنات ويديرها الناقد مصطفى الكيلانى وذلك فى الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

نجوم فيلم وش في وش

جدير بالذكر أن فيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم وش في وش



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

نجاح فيلم وش في وش

لاقى فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ردود فعل إيجابية وصدى واسع منذ طرحه بدور العرض السينمائية وسط منافسيه من الأعمال الفنية الأخرى مثل فيلم مرعي البريمو وبيت الروبي.