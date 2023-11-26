3 ديسمبر.. بهاء سلطان يلتقي لـ أول مرة بجمهوره في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يلتقي الفنان بهاء سلطان بجمهوره في مدينة دبي للإعلام وذلك يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر على مسرح "ذا أجندة"، وتتيح شركة "إنفينيتي زاد " لعشاق الفنان النجم بهاء سلطان لقائه في حفل موسيقي ضخم ولأول مرة.

كما أنها المرة الأولى في المنطقة، التي سيحظى عشاق بهاء سلطان بفرصة رؤيته على المسرح يغني أحدث أغانيه التي لاقت رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

بجانب مجموعة من الأغاني القديمة التي اشتهر بها بهاء في العالم العربي، وتأتي في المقدمة أغاني ألبومه الأخير "دادينا" الذي ضرب أرقامًا قياسية في المبيعات في منطقة الخليج.

بالإضافة إلى أغانيه القديمة التي ساهمت في شهرته الكبيرة في أنحاء العالم العربي.



بهاء سلطان يتصدر التريند:

وفي سياق آخر تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب عند طرحه أغنية "دادينا"، والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوى.



كلمات أغنية "دادينا "



عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

فيها اللي قل واستغل

واللي باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شُفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا.