نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. آخر حوار مع الفنان طارق عبد العزيز بواحد من الناس قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يذاع غدًا الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، يحل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي، وحلقة فنية خاصة، في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته.

تفاصيل حلقة واحد من الناس:



وتشهد الحلقة حوارًا بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر " سوهاج " وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرض، بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية، يذاع واحد من الناس غدا الاثنين في العاشرة مساء.. قناة الحياة

نعي نقابة المهن التمثيلية:



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.



يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.



آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل ايه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في ايجاد الحلول للمشاكل التي يوجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.