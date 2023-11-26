نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المركز القومي للسينما ينعى الفنان الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز ال 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

حيث ذكر حسين بكر أن الفنان الراحل قدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأدوار المتميزة التي إستطاع من خلالها الوصول إلي قلوب المشاهدين بأداءه البسيط المميز.

ومن جانبه تقدم بكر بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيًا من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



مرض الفنان طارق عبد العزيز



وعان الفنان طارق عبد العزيز من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات، لظهور مشاكل في رسم القلب الذي أجراه، ومن المقرر أن يجري غدا الخميس قسطرة في القلب، وأنه بحالة جيدة وفي انتظار نتائج القسطرة.

وفاة طارق عبد العزيز

ويذكر ان الفنان طارق عبد العزيز قد تعرض لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

آخر أعمال طارق عبدالعزيز

وكان اخر اعمال طارق عبدالعزيز هو مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، شارك في مسلسل "آخر دور" إلى جانب كلا من النجوم ثراء جبيل، إبراهيم السمان، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، محمد الصاوي، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، ميمي جمال، رياض الخولي، دينا الشربيني، مكون من 12حلقة.