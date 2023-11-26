يارب سنة سعادة ونجاح.. زوجة عمرو سعد تهنئه بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الدكتورة شيماء فوزي زوجها الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده وذلك بنشرها مجموعة صور تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت معلقة: أحلى عموري فالدنيا كل سنة وإنت طيب وسعيد وإحنا مع بعض وناجح وست أولادك وبيتك يارب سنة سعادة ونجاح وراحة بال.

عمرو سعد يستأنف تصوير فيلم الغربان

ويواصل النجم عمرو سعد، حاليا تصوير فيلم "الغربان" وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «مقام» سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.

عمرو سعد خارج سباق رمضان المقبل



جدير بالذكر إنه كان عمرو سعد قد أعلن عن عدم مشاركته في الموسم الرمضاني القادم وسيشارك في موسم رمضان 2025، وذلك بعدما قام بتقديم 3 أعمال متتالية في مواسم رمضان الماضية، كاشفًا عن أنه يستعد حاليًا لتحضير لعمل درامي ضخم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر قنوات mbc.

وقام عمرو سعد بنشر صورة تجمعه بالمنتج أنور الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وعلق: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024 ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية.

وتابع الفنان عمرو سعد: إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.





آخر أعمال عمرو سعد

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد كان مشاركته في رمضان الماضي 2023، بمسلسل الأجهر، الذي ضم عدد من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبد الجليل، وعارفة عبد الرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وكانت تدور أحداث مسلسل الأجهر في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.