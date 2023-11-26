خالد جلال ناعيًا الفنان طارق عبد العزيز: الحزن عميق يا طارق

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان طارق عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عقب تعرضه لأزمة صحية.

نعي خالد جلال لطارق عبد العزيز

وقد نعى المخرج خالد جلال صديق العمر الفنان طارق عبد العزيز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "العزيز الغالي صديق العمر طارق عبد العزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق …. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي الطيب".

وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه رحل عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز مساء اليوم في الساعة الثالثة والنصف على أثر إصابته بأزمة قلبية وتوفيته المنية قبل ذهابه إلى مستشفى زايد التخصصي، وأعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن إنه سوف يتم تشييع جثمانه غدًا من مسجد الشرطة بمسجد الشيخ زايد.

نبذة عن طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيام القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" إخراج خالد الحلفاوي.