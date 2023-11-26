عقب وفاة طارق عبد العزيز بـ أزمة قلبية مفاجئة.. تعرف على النجوم الذي توفوا بنفس المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الصدمة يعيشها جمهور وزملاء نجوم الفن الذي يتوفوا بمرض الأزمة القلبية أو كما هو متعارف عليه "السكتة القلبية" وذلك بسبب عدم توقعهم لحدوث هذا النبأ الحزين، وكان آخرهم طارق عبد العزيز والذي لم يكن الفنان الوحيد الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابته بالسكتة القلبية، حيث توفى منذ قليل عقب إصابته بالتشجنات وتوقف عضله القلب في "لوكشين" تصوير مسلسل "بقينا اتنين" ومن أبرز تلك النجوم:

حسين الإمام

حسين الإمام رحل في 18 مايو 2014 عن عمر يناهز 63 عامًا بسبب أزمة قلبية حادة في منزله بالريف الأوروبي.

مصطفى درويش



توفى الفنان الشاب مصطفى درويش منذ فترة عن عام ناهز الـ 43 عاما بشكل مفاجئ اثر اصابته بسكتة قلبية وتوقف عضلة القلب

حسن حسني

حسن حسني توفي عن عمر يناهز 89 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة نقل بعدها إلى المستشفى، وذلك بعد أن ظل 24 ساعة داخل العناية المركزة خاضعًا لمحاولات إنقاذه

حسن الأسمر

حسن الأسمر توفي في 7 أغسطس 2011 عن عمر 52 عامًا بسبب أزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.

نجاح الموجي

نجاح الموجي توفي في 25 سبتمبر 1998 بعد أزمة قلبية شديدة.

الضيف أحمد توفي في 16 أبريل 1970 عندما شعر بآلام حادة في القلب وضيق في التنفس عن عمر 34 عامًا.

الفنان أحمد راتب عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن دخل أحد المستشفيات الخاصة في المهندسين، بعد إصابته بضيق في التنفس أثناء العرض المسرحي "بيت السلطات"، مما اضطره للتوقف عن العرض.

الفنان عمرو سمير عن عمر، 33 عامًا، جراء أزمة قلبية مفاجئة خلال قضائه عطلة في إسبانيا، ورحل أثناء نومه بعد إصابته بسكتة قلبية.

تعرض الفنان الراحل سامي العدل لأزمة قلبية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب ما استدعى دخوله المستشفى لأيام، توفي بعدها عام 2015، عن

توفي المطرب شعبان عبدالرحيم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ليفارق على أثرها الحياه عن عمر يناهز 62 عامًا.

وتعرض أيضا الفنان محمود الجندي لأزمة قلبية تم نقله بسببها إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة بعد وقت قصير عن عمر يناهز الـ74 عامًا، يوم في أبريل عام 2019.



طارق عبد العزيز ومرضه



وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".