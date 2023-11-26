نهال عنبر عن وفاة طارق عبد العزيز: أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، موضحة أنها تواصلت معه منذ أسبوعين وكان يعاني من مشاكل في القلب.



وتابعت الفنانة نهال عنبر خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "كنت بكلمه من أسبوعين وكنا بنهزر ونضحك مع بعض وهو راجل جدع وصاحب صاحبه وأنا بحبه جدا ولما كان يسمع إني تعبت بيسأل عليا.. وهو طيب وكان دمه خفيف وبيحب الهزار".



وأشارت نهال عنبر إلى أنه قبل وفاة الفنان طارق عبد العزيز سقط على الأرض في اللوكيشن خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، وبعدها دخل العناية المركزة وأجرى عملية "القسطرة" ثم تعافي منها وكنت أتابع حالته الصحية بشكل مستمر ولكن العملية كانت خطرة للغاية، معقبة:"ممكن تكون العملية كانت خطرة وهناخد بالأسباب.. هو أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده وكلنا أتصدمنا من خبر وفاته".

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه توفي الفنان طارق عبد العزيز ورحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية فور ذهابه إلى مستشفى زايد التخصصي.

موعد جنازة طارق عبد العزيز

وأعلن الفنان عزوز عادل عضور مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن موعد صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: صلاة الجنازة على الأخ والفنان/ طارق عبد العزيز غدًا الظهر مسجد الشرطة الشيخ زايد

إنا لله وإنا إليه راجعون.