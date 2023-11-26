نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا أبو قلب أبيض.. أحمد زاهر ينعى وفاة طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد زاهر وفاة الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: لا إله إلا الله لا حول ولا قوه إلا بالله مش مصدق والله إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة باذن الله يا أبو قلب أبيض ارجو الدعاء للمغفور له باذن الله وقراءة الفاتحة.

وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه توفي الفنان طارق عبد العزيز ورحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية فور ذهابه إلى مستشفى زايد التخصصي.

موعد جنازة طارق عبد العزيز

وأعلن الفنان عزوز عادل عضور مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن موعد صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: صلاة الجنازة على الأخ والفنان/ طارق عبد العزيز غدًا الظهر مسجد الشرطة الشيخ زايد

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مرض طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه كان تعرض الفنان طارق عبد العزيز إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي نتيجة اكتشافه بعض المشاكل في القلب

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد قام بإجراء عملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتابع طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

وأضاف طارق عبد العزيز: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر.