نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الله يرحمك يا صديقي.. لقاء الخميسي تنعى الفنان طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة لقاء الخميسي، الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبيه أثناء العمل.



و كتبت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": " يا طارق لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا طارق ويكرمك ويجعلك من أهل الجنة يا صديقي".

آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عرض سنة 2021، وهو من نوعية أعمال ال 40 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث يفقد رب الأسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع ابنائه وهم في سن المراهقة.



و يشارك في بطولة المسلسل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز مسلسل "أعمل إيه"، وهو مسلسل درامي اجتماعي، يحكي قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا وكان الفنان طارق عبد العزيز يقوم بدور شوقي المحامي الذي يساعد الأب في تجاوز مشاكله وصديقه المقرب.

و شارك في بطولة مسلسل "أعمل إيه" صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، ألحان المهدي، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد وأحمد حسام.