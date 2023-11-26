القاهرة - محمد ابراهيم - أبرز التفاصيل عن حياة الفنان طارق عبد العزيز

كان قد ساد الحزن اليوم في ارجاء الوسط الفني بسبب انتشار خبر عن وفاه الفنان المصري طارق عبد العزيز وجاء سبب الوفاه نتيجه اصابته وتعرضه لازمه قلبيه وهو في تصوير مسلسله الجديد وبقينا اثنين.

وتقدم لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه كافه المعلومات والتفاصيل الخاصه بحياه الفنانه المصري طارق عبد العزيز في التقرير الثالي.

أبرز التفاصيل عن حياة الفنان طارق عبد العزيز

كان قد تخرج الفنان المصري طارق عبد العزيز من كليه الحقوق في محافظه سوهاج حيث عمل بدايه من عام 1986 في المسرح الجامعي ثم انضم إلى فرقه الورشه والتي كانت من اهم الورش الحره الموجوده في هذا الوقت ومن خلالها قدم مسرحيه داير ما يدول بطوله الفنانه عبله كامل واحمد كمال واحمد مختار والدكتور محمود اللوزي.

يعتبر طارق عبد العزيز من دفعه خالد صالح وهو صديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي المؤلف احمد عبد الله حيث بدا حياته الفنيه من خلال فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه مع الفنان المصري محمد هنيدي ومجموعه متميزه من الشباب ومن اشهر ادواره في البدايات كان دور معد البرامج في فيلم اصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي، كما إنه شارك مع عمرو دياب في فيلمين هم طول الليالي والقصه في كلمتين للعامين 1999 و2000.

اليكم ابرز اعمال الفنان المصري طارق عبد العزيز

الفنان طارق عبد العزيز

ومن ابرز اعماله في مجال المسلسلات مسلسل اعمل ايه ومسلسل خارج السيطره ومسلسل سكر زياده وريح المدام وفوبيا وبنات في بنات والاشرار والجماعه وميسيو مبروك ابو العلمين الخ…

ومن اشهر افلامه كان فيلم اصحاب ولا بيزنس، الوان وخالي من الكوليسترول وسيب ونسيب وهمام في امستردام والسعيدي في الجامعه الامريكيه واول مره تحبي قلبي ويوم ملهوش لازمه..

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ومن اشهر مسلسلاته الاذاعيه مسلسل شيف الحاره ومسلسل سبع لفات ومسلسل قلقان في مصر ومسلسل انا والحبيب ورابع جار والبخيل هو انا والرومانسيه بالارانب وحفله المجانين.

وفاه الفنان المصري طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكه صحيه وذلك اثناء عمله حيث اصيب بتشنجات ومن ثم في الحال تم نقره إلى احد المستشفيات في الشيخ زايد وتوفي على اثر الازمه الحاده التي تعرض لها.