نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز من أمام ثلاجة الموتى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير طارق عبد العزيز، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على إلقاء نظرة الوداع الأخير على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من أمام ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.



أبطال مسلسل "أعمل إيه"



شارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، صابرين، نور إيهاب، وردشان مجدى، الطفلة بيلار احمد، ايمى الجندى، طارق عبد العزيز، وأحمد جمال سعيد والعمل من إخراج المخرج أحمد عبد الحميد، والمؤلف محمد الحناوى.