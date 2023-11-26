محطات في حياة الراحل طارق عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة - ص كانك قد توفي الفنان المصري طارق عبد العزيز منذ عبد من الساعات اثر تعرضه لازمه قلبيه مفاجئه وهو يصور مسلسله الجديد وبقينا اثنين.

وساد الحزن والصدمه الكبيره في الوسط الفني نظرا لان الخبر كان غير متوقع على الجميع.

حياه الفنان طارق عبد العزيز

ورضت عبد العزيز في عام 1968 في محافظه سوهاج وتخرج من كليه الحقوق في عام 1991 حيث كان من دفعته في الجامعه الفنان خالد صالح.

لم يمتهن طارق عبد العزيز المحاماه سوى ليوم واحد فقط فهو لم يحبها ولذلك قرر الانضمام إلى معهد السينما ليدخل عالم الفن والسينما.

محطات في حياه الراحل طارق عبد العزيز

محطات في حياه الراحل طارق عبد العزيز

كان طارق عبد العزيز قد بدا مشوار والفني من خلال المشاركه في مسرح الجامعه في عام 1986 وانضم إلى فرقه الحركه المسرحيه وقدم اعمالا كثيره برفقه زميليه من الجامعه خالد صالح وخالد الصاوي.

بعد ذلك شرق مع حسين الجريتلي في فرقه الورشه والتي كانت ابرز فرقه في هذه الفتره وشارك معها في مسرحيه داير ما يدور، كانت اولى بطولات طارق عبد العزيز في عام 2001 وذلك من خلال فيلم اصحاب ولا بيزنس والذي يعد احد اهم الادوار السينمائيه وحقق من خلال هذا الفيلم نجاحا كبيرا ومن ثم بعد ذلك عرفه الجمهور بشكل اكبر.

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العلاقه بين طارق عبد العزيز وخالد صالح

الفنان طارق عبد العزيز كان هو الصديق المقرب للفنان المصري الراحل خالد صالح فقد كانت تجمعهما صداقه منذ مرحله الجامعه وظلت تلك الصداقه مستمره حتى وفاه الفنان خالد صالح.

وكان قبل ذلك قد وضح الفنان طارق عبد العزيز بان مرحله الجامعه كان يعتبر خالد صالح اخا اكبر له ويرجع اليه في حل كافه مشاكله مشيرا إلى إنه دخل مجال الدراما وشارك في مسلسل ام كلثوم بفضل خالد صالح الذي كان قد رشحه لهذا الدور.

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ايضا طارق التحدث عن تفاصيل عشان مع صديقه خالد صالح قائلا في مرض صالح سافرت معه لكي يستكمل علاجه ولم اتركه لحظه وكنت حريصا على عدم معرفه اي شخص بمرضه لكونه لم يكن يتمنى ان يزعج الجمهور ويتركه عليه.

واضافه حينئذ ذات مره عند وفاه احد اقاربه وفي اثناء خروجنا من مسجد عمرو بن العاص عبر لي عن امنيته ان يموت في يوم الجمعه وان يصلي الناس عليه في هذا المسجد بسبب حضور الناس بشكل كبير فيهم.

وفاه طارق عبد العزيز

محطات في حياة الراحل طارق عبد العزيز

كان الفنان طارق عبد العزيز قد تعرض لوعكه صحيه مفاجئه في شهر مايو الماضي واضطر من خلالها إلى دخول المستشفى وخضوعه لعمليه القسطره في القلب وتركيب دعامات وبعد هذا الشهر بفتره وتحديدا اليوم كان قد يقوم بتصوير مسلسله الجديد وبقينا اثنين ولكن في اثناء التصوير حدثت له وعكه صحيه شديدة تمثلت في ازمه قلبيه مات على اثرها.