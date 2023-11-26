من هي الفنانة التي أمسك بيدها العندليب 4 ساعات قبل رحيله وطلب منها تقرأ القرآن له ؟

الرياض - محمد الاطلسي - حققت الفنانة الراحلة مديحة يسرى نجاحات عديدة محليًّا ودوليًّا وشاركت فى العديد من الأفلام التى اقترب عددها من 90 فيلمًا وكانت علامات فارقة فى تاريخ السينما.

تميزت بتقديم أدوار الفتاة الراقية الأرستقراطية وصنفت من أجمل 10 نساء في العالم، منذ أن اجتمعت مع عبد الحليم حافظ في فيلم "الخطايا وهي تشعر أنه ابنها الحقيقي.

قدمت دور أم العندليب في فيلم الخطايا، وفي الحياة الواقعية وبعيد عن التمثيل كانت مديحة ترى فيه احتياجًا للحنان وتشعر أن عمره قصير، وذات يوم التقيا صدفة على متن طائرة، أثناء سفره للعلاج بلندن.

وهنا طلب من الشخص الذي يجلس بجوارها أن يترك له مكانه وظل ممسكًا بيدها لمدة 4 ساعات، وقال لها : اقريلي قرآن يا ماما، وكانت تشعر مديحة أن هذا هو اللقاء الأخير.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مايو عام 2018م توفيت الفنانة مديحة يسري في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.