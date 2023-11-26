في ذكرى رحيله.. مشوار عامر منيب الفني بين السينما والغناء

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري رحيل الفنان عامر منيب، الذي توفي الأحد 26 نوفمبر، ذكرى من العام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون، قدم عديد من الأعمال الغنائية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي كما كان له عدة تجارب تمثيلية مميزة، ولد في سبتمبر 1963 بحى الدقى بالجيزة لعائلة فنية، قامت جدته مارى منيب على تربيته هو وأشقائه، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985 وعين معيدا في الكلية، وبعد تحضيره الماجستير، أراد دراسة الدكتوراة في إحدى الجامعات الأسترالية، لكن جاءت الصدفة عام 1987 ليلتقى بـ فاروق الفيشاوى ومحمود يس والملحن حلمى بكر حيث غنى أغنية الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب واعجب حلمي بصوته ونصحه بتعلم الموسيقي، تزوج عامر منيب السيدة الألفي وهى من خارج الوسط الفني وأنجب بناته الثلاث مريم وزينة ونور ولقب بأبو البنات بين أصدقائه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني مقطتفات من حياة الفنان الراحل عامر منيب..



مشوار عامر منيب الفني

بدا عامر منيب دراسة الموسيقى على يد الموسيقار عاطف عبد الحميد وكان عميدا لمعهد التربية الموسيقية، وتعلم عامر العزف على العود والبيانو، ثم قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة غنى معها في الفنادق الكبرى والنوادى لأغانى عبد الحليم حافظ، فأصبح له مريدين وبدأ انتشاره، بدأ تجهيز ألبومه الأول على نفقته الخاصة، وعانى من عدم توافر الإمكانيات المادية، مما اضطره إلى بيع سيارته الخاصة واستدان من أصدقائه، إلى أن أصدر الألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، تبعه بعد ذلك بعشرة ألبومات اتخذت الطابع الرومانسى منها: أيام وليالى، فاكر، ياقلبى، الله عليك، كل ثانية معاك، حب العمر، حاعيش، كل ثانية معاك، حتى كان آخر ألبوماته " حظى من السما " عام 2008 إنتاج عالم الفن، اهتم عامر منيب بالكليبات المصورة في أغانيه فقدم كليب شوق وحنين، راح فين الغرام، بينا نعيش، ليلى ونهارى، وكانت آخر كليباته " فيك حاجة " لحن عزيز عبد الشافى، كما غنى عامر منيب اغنية وطنية واحدة بعنوان " العسكرية المصرية " بمناسبة خلع الإخوان من الحكم، وآخر أغانيه كانت اغنيته الدينية الوحيدة بعنوان " يا الله " عام 2009.

غناء عامرمنيب للشعب الفلسطينى

زار عامر منيب مدينة غزة قبل أيام من انتفاضة الأقصى فترة حكم الرئيس عرفات وأحيا حفلا هناك عام 1999، طلب منه الرئيس الغناء للشعب بناء على رغبة الجمهور، وأنه كان يتمنى الغناء للانتفاضة بعد ذلك لكن رأي أن الغناء للشعب نفسه وسعادتهم نوع من أنواع الدعم ولو بسيط، وتمنى ان يرى فلسطين محررة.



مشوار عامر منيب الفني في السينما

اتجه عامر منيب إلى السينما لكنه قدم أربعة أفلام فقط نظرا لقصر مشواره الفني لكنه استطاع أن يحقق فيهم نجاحا فنيا بدأها بفيلم " سحر العيون " مع نيللى كريم عام 2002، كيمو وانتيمو مع مى عز الدين إخراج حامد سعيد عام 2004، الغواص مع داليا البحيرى اخراج فخر الدين نجيدة عام 2005، وأخيرا فيلم كامل الأوصاف مع حلا شيحة إخراج أحمد البدرى، كان الراحل عامر منيب يعد لعمل فنى عكف عليه ثلاث سنوات لتقديم قصة حياة جدته الراحلة مارى منيب وجمع تفاصيل حياتها وصور نادرة لها لكن لم يمهله الموت للانتهاء منه وتقديمه للسينما.

مرض ووفاة عامر منيب

ويذكر ان عامر منيب قد تعرض إلى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة، وبعد إجراء عملية لاستئصال جزء من القولون بألمانيا تدهورت حالته الصحية، ليصاب عامر بهبوط آخر في الدورة الدموية ويرحل على أثره في صباح يوم 26 من نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 48 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.