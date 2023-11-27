نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طول الليل بشوفلك شغل وكنت هكلمك" إسعاد يونس تنعى طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير طارق عبد العزيز، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

عبّرت الفنانة إسعاد يونس عن صدمتها وحزنها الشديد لتلقيها نبأة وفاة طارق عبد العزيز، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل وعايزة اكلمك النهاردة، في أمان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن”.

نجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز من أمام ثلاجة الموتى

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على إلقاء نظرة الوداع الأخير على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من أمام ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.