نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يودع طارق عبد العزيز بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان خالد سرحان نعيا لزميله الراحل طارق عبد العزيز الذي وافته المنية مساء أمس أثناء تصويره إحدى مشاهده في مسلسل “ وبقينا إثنين”.

ونشر صورة الراحل عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك قائلًا:" لا حول ولا قوة الا بالله متغلاش علي ربنا يا طارق.. إنا لله وانا اليه راجعون الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله".

الفنان طارق عبد العزيز

آخر أعمال الفنان خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم أولاد حريم كريم الجزء الثاني والذي يعرض بدور العرض في الوقت الحالي.

أبطال فيلم “ أولاد حريم كريم الجزء الثاني”

شارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيرى، والفنانة علا غانم، والفنانة بسمة، وظهور خاصة الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان خالد سرحان، والفنانة بشري والفنان القدير عمرو عبد الجليل ومجموعة من الشباب الفنانة رنا رئيس والفنان أيام مصطفى قمر و غيرهم من الفنانين والفنانات الشباب وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.