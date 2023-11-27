نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هتوحشني يا حبيبي".. مصطفى قمر ينعى وفاة طارق عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان مصطفى قمر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





مصطفى قمر ينعي وفاة طارق عبدالعزيز





وشارك قمر صور تجمعه بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وعلق عليها قائلا: البقاء لله توفي إلى رحمة اليوم اخويا وصديقي وعشرة عمريالفنان طارق عبد العزيز صاحب اطيب قلب ربنا يجعل مأواه الجنة ونعيمها مع السلامة ياطارق حتوحشني ياحبيبي الفراق صعب ياجماعةمعلش خاصة للاخوات ادعوا له من فضلكم بالرحمة والمغفرة "انتم السابقون ونحن اللاحقون" ادعوا له.

سبب وفاته

خيم الحزن في الوسط الفني عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجاتمفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيايوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.









موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاةالظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.





آخر أعمال طارق عبدالعزيز





اعتكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاءالحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم،

أبطال وبقينا اتنين

وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.