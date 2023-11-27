هلا رشدي تعلن عن موعد جنازة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هلا رشدي، عن موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت هلا رشدي: “إنا لله وإنا اليه راجعون صلاة الجنازة على أخونا وحبيبنا طارق عبد العزيز بكرة بعد صلاة الضهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، موضحة أنها تواصلت معه منذ أسبوعين وكان يعاني من مشاكل في القلب.

اللحظات الأخيرة



وتابعت الفنانة نهال عنبر خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "كنت بكلمه من أسبوعين وكنا بنهزر ونضحك مع بعض وهو راجل جدع وصاحب صاحبه وأنا بحبه جدا ولما كان يسمع إني تعبت بيسأل عليا.. وهو طيب وكان دمه خفيف وبيحب الهزار".

وأشارت نهال عنبر إلى أنه قبل وفاة الفنان طارق عبد العزيز سقط على الأرض في اللوكيشن خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، وبعدها دخل العناية المركزة وأجرى عملية "القسطرة" ثم تعافي منها وكنت أتابع حالته الصحية بشكل مستمر ولكن العملية كانت خطرة للغاية، معقبة: "ممكن تكون العملية كانت خطرة وهناخد بالأسباب.. هو أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده وكلنا أتصدمنا من خبر وفاته".

تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية