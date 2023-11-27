"مع السلامة يا حبيبي".. صلاح عبد الله يودع طارق عبد العزيز بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - ودع الفنان القدير صلاح عبد الله الفنان القدير طارق عبد العزيز والذي وافته المنية مساء أمس إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “وبقينا اتنين ”

وكتب عبر حساباته بالسوشيال ميديا: "مع السلامة ياحبيبي..في رعاية الله ياغالي

في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن الرحيم يا طارق.. الصدمة شديدة قوي ياقلبي لكنه قضاء الله الذي لا مفر منه وكلنا ذاهبون

أسألكم الفاتحة والدعاء طارق عبدالعزيز"

الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز

آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير صلاح عبد الله فيلم “ دولارات دولارات ” والذي يعرض الآن بدور العرض مع المخرج محمد خضري والفنانة راندا البحيري والفنان نضال الشافعي والفنان علاء مرسي، والفنانة منة فضالي،و الفنان طاهر أبو الليلة، والفنانة أمينة، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان مدحت تيخا، والفنان حسن عبد الفتاح، والفنان محمود حافظ، والفنان ياسر علي ماهر، والفنان إبرام سمير والفنان القدير صبري عبد المنعم والفنان محمود فارس والفنان ماجد الاسكندر.

و يتجهز الآن إلي تصوير مسلسل “ شمال إجباري” وهو التعاون الثاني بينه وبين المخرج محمد الخضري وبطلة المسلسل الفنانة راندا البحيري مع عدد من فريق العمل