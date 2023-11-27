نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ آية قرآنية.. هكذا نعى محمد سلام وفاة طارق عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى النجم محمد سلام، وفاة الفنان طارق عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



محمد سلام ينعي وفاة طارق عبدالعزيز





وشارك سلام صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه في إنستجرام، وعلق عليها قائلا: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيإِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) الله يرحمك يا استاذنا ويغفرلك ويسكنك فسيح جناتك.





سبب وفاته

خيم الحزن في الوسط الفني عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجاتمفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيايوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.









موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاةالظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.





آخر أعمال طارق عبدالعزيز





اعتكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدياجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاءالحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسفعثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



