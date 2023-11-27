صلاح عبدالله ناعيا وفاة طارق عبد العزيز: "الصدمة شديدة قوي يا قلبي"

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان القدير صلاح عبد الله وفاة الفنان طارق عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.



صلاح عبدالله ينعي طارق عبدالعزيز





وشارك عبدالله صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وعلق عليها قائلًا: مع السلامة ياحبيبي..في رعاية الله ياغالي ‏في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن الرحيم ياطارق ‏الصدمة شديدة قوي ياقلبي لكنه قضاء الله الذي لا مفر منه وكلنا ذاهبون ‏أسألكم الفاتحة والدعاء.









سبب وفاته





ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز أثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.





خيم الحزن في الوسط الفني عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجاتمفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيايوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.





موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.





آخر أعمال طارق عبدالعزيز

عكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدياجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاءالحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.