نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مع السلامة يا طيب".. كريم الحسيني ينعى طارق عبد العزيز بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان كريم الحسيني عن فراقه للفنان الراحل طارق عبد العزيز، وحرص على مشاركة الجمهور بصورة الراحل طارق عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام.

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:" ربنا يرحمك يا طارق يا حبيبي هاتفضل سيرتك الحلوة العطرة باقية، ألف رحمة ونور مع السلامه يا طيب".

وطالب الدعاء من جمهوره قائلًا: فضلًا وليس امر برجاء الفاتحة والدعاء للمرحوم".



تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور أبرزهم البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



كريم الحسيني يحيي ذكرى ميلاد الراحل أحمد زكي

وفي وقت سابق، أعرب الفنان كريم الحسيني، عن فخره واعتزازه بالعمل مع الفنان أحمد زكي من خلال مشاركته فيلم "معالي الوزير"



وحرص على مشاركة جمهوره فيديو له يجمعه بالفنان الراحل احمد زكي فيلم "معالي الوزير" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" في ذكرى الإمبراطور أحمد زكي الف رحمة ونور عليه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.



آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم الحسيني مسرحية خطة كيوبيد، والذي حققت نجاحات واسعة لفترة طويلة، ومازالت يتم عرضها.