نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجمالي إيرادات "Napoleon" خلال شباك تذاكر السينما الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم Napoleon على الاستحواذ على شاشات العرض في السينما الأمريكية، وشهد تفاعلات واسعة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بعمق وواقعية وجمال الفيلم.

تعرف على إيرادات فيلم Napoleon



واستطاع الفيلم أن يكتسح إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية حيث بلغت إيراداته نحو 20 مليونًا و450 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر، على أن يصل دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.



أبطال فيلم Napoleon

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج Columbia Pictures، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس،دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، فانيسا كيربي في، وعدد آخر من النجوم.

ما القصة التي تدور حولها فيلم Napoleon؟



ودارت أحداث الفيلم في إطار أكشن والكشف مغامرات القائد الفرنسي Napoleon وعن حملاته التى قادها وتفاصيل عن حياته الشخصية،

و صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.





