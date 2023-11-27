نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفة "وبقينا اتنين" تنعي وفاة طارق عبد العزيز: "مات وهو متفاني في شغله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت المؤلفة أماني التونسي وفاة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية أمس بشكل مفاجئ أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “ وبقينااتنين”.



أماني التونسي تنعي وفاة طارق عبدالعزيز





وكتبت أماني مؤلفة مسلسل “وبقينا اتنين” منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “تصريح للصحفيين المحترمين، اللي كلموني واللي بعتولي ومقدرتش أرد عليهم مصيبتنا أكبر من إني أكتب مشاهد وتتعاد أو تعديل أو نحل المشكلة في المسلسل إزاي”.





وتابعت: “تعازينا القلبية في فقدان فنان وإنسان طيب مات وهو متفاني في شغله نطلبله الرحمة، وكل التقدير والاحترام لك صحفي بيعمل شغله وعايز يغطي الخبر من كذا وجهة نظر، اللي فيه الخير ربنا هيكتبه قبل مانا اكتب، اللهم ارحم موتانا جميعا وربنا يصبر اهله، تحياتي وتقديري وتعازينا القلبية لفقيد وأهله”.









سبب وفاته





ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز أثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.





خيم الحزن في الوسط الفني عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجاتمفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيايوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.





موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاةالظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.





آخر أعمال طارق عبدالعزيز





اعتكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدياجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاءالحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسفعثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدةللخدمات الإعلامية.



