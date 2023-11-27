نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الإثنين 27 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، والذي تميزت بالجمال الطاغي والعيون الخضراء والشعر الأصفر، وتميزت أدوارها بالرقة والنعومة في صوتها، فهي شخصية متعددة المواهب ومن أبرز نجمات الساحة الفنية خاصة في فترة التسعينات.

ويبرز “دوت الخليج الفني” في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ شيرين سيف النصر

ولادة ونشأة شيرين سيف النصر

وُلدت شيرين سيف النصر في الأردن وتحديدًا في عام 1968، لأب مصري يُدعى إلهام سيف النصر، الذي يعود أصله من الصعيد، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.



نقطة مبشرة في مسيرة شيرين سيف النصر الفنية

حصلت شيرين سيف النصر على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1991،ثم انتقلت للعيش في فرنسا لبضع سنوات حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية هناك، وقدمها لعالم السينما، ثم عملت في التلفزيون بعد ذلك، وفي عام 1996، اعتزلت الفن بعد زواجها، ولكنها عادت مرة أخرى بعد الطلاق. في عام 2011، قررت ترك الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.



الحظ لا يكتمل.. عدد زيجات شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر تزوجت ثلاث مرات فكان الزواج الأول من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، الشقيق الأصغر لصاحب محطة إم بي سي، ثم تزوجت من المطرب مدحت صالح، وانتهى زواجهما بالطلاق،في 5 ديسمبر 2010، تزوجت من الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما لعدة أشهر قبل أن يعلنا الانفصال.

أهم الأعمال الفنية لـ شيرين سيف النصر

بالنسبة لأعمالها الفنية، شاركت شيرين سيف النصر في عدد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونيةومن أبرز هذه الأعمال "البحث عن طريق آخر"، "النوم في العسل"، و"أمير الظلام". ومن بين المسرحيات التي شاركت فيها "لعبة الحب والجنان" و"بودي جارد". أما في التلفزيون، فقد قدمت في مسلسلات مثل "العرضحالجي" و"مذكرات شوشو".