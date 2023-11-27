حسن شاكوش يتصدر تريند يوتيوب بـ ”صحاب ملاعين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:26 صباحاً - تصدر مؤدي المهرجانات المطرب حسن شاكوش، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأحدث أعماله الغنائية، صحاب ملاعين، والذي طرحها منذ يومين، عبر قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.

ويقترب شاكوش من حاجر الـ 100 ألف مشاهدة بفيديو كليب صحاب ملاعين ليحتل المركز الثالث عشر ضمن قائمة تريندات يوتيوب.

كلمات أغنية صحاب ملاعين

ملكش مكان خسرت دلعنا والروقان، طمعت في حبة الفكة، خلاص متبرع للي جعان، جمايلي عليك ما تتعدش، لكن ما عليك، عامل فيها ابن ناس وأنت أكيد لسه وجديد.