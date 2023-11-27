الشركة المنتجة لـ Fast & Furious تدفع غرامة لدبولير أصيب في تصوير الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تكبدت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام Fast & Furious غرامة تقدر بـ 1 مليون دولار، قدمتها لأحد طاقم عمل الفيلم، الذي تعرض لتلف دماغي في اصابة خلال مشاركته.

ووفق ديد لاين الاصابة تعرض لها الدوبلير من ضمن المشاركين في تأدية المشاهد الخطرة في الجزء التاسع من السلسلة Fast & Furious 9.

تفاصيل عن العمل

والجزء العاشر من سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس"، يطرح للعرض في السينما بعنوان FAST X، ويعود به فين ديزل في دور البطولة مجسدًا شخصية دومنيك توريتو، وميشيل رودريجيز في دور ليتي أوتينز، وسونج كانج، ولودا كريس وتيريس جيبسون.

والمنضمين حديثًا لأدوار البطولة الرئيسية في الفيلم، النجمة هيلين ميرين، وآلان ريتشسون، وبري لارسون التي تجسد في الفيلم شخصية باسم تيس، وجايسون موموا، الذي يجسد في هذا الجزء شخصية الشر الرئيسية.

سلسلة مطولة

وسلسلة أفلام "فاست أند فيريوس"، تعد من أطول سلاسل الأعمال السينمائية التي شهدتها السينما، حيث استمر طرح الأفلام ضمن هذه السلسلة منذ عام 2001، حين طرح الجزء الأول.

الجزء الثاني من السلسلة طرح في عام 2003 بمشاركة النجم الراحل بول ووكر وفين ديزل، وطرح جزء آخر من السلسلة في عام 2006، ثم في عام 2009، ثم في عام 2011 طرح الجزء الخامس، والجزء السادس والسابع طرحوا في اعوام 2013 و2015، وفي عام 2017 طرح الجزء الثامن، وفي 2012 طرح الجزء التاسع، ثم الجزء العاشر في عام 2023 الجاري سيتم طرحه في صالات العرض.