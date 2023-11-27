بريانكا شوبرا تكشف عن تلقيها لدروس في التمثيل لأجل هذا الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن كواليس بداياتها الفنية في بوليوود، وكشفت عن أنها احتاجت لأن تحضر كورسات دراسية مكثفة في التمثيل، حين كانت تستعد لمشاركتها في فيلم Saat Khoon Maaf.

ووفق موقع انديا توداي، قالت بريانكا أن ما تلقته من دروس استعدادًا لهذا الدور من دورس في التمثيل استمرت لمدة 10 أيام متواصلة.

والدروس، حصلت عليها بريانكا شوبرا من نجم بوليوود القدير Naseeruddin Shah.

أحدث أعمال بريانكا

احتفلت النجمة بريانكا شوبرا بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد Citadel في حضور جماهيري كبير بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي تشارك بريانكا في بطولته، إلى جانب النجم ريتشارد مادين، الذي يشاركها في بطولة المسلسل.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل Citadel، هو أحدث عمل درامي للنجمة بريانكا شوبرا، وهو من الأعمال التليفزيونية الأصلية التي تنتجها شركة أمازون، ويطرح للعرض عبر منصتها للبث الرقمي "أمازون فيديو برايم".

والمسلسل يشارك في بطولته مجموعة مميزة من فناني هوليوود، بما في ذلك ستانلي توتشي، وآشلي كامينجز، وليو ودال، ولاتيتيا عيدو.

مشروع سينمائي جديد

في الوقت نفسه، تستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة أمازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول ازمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.