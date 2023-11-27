بعد شائعات الطلاق.. "دانييلا سمعان" تحسم حقيقة انفصال ميسي وزوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - ضُجت الصحف العالمية والمحلية الأيام الماضية بشائعات انفضال النجم الرياضي العالمي الأسطورة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، إلا أن زوجة سيسك فابريغاس، اللاعب الإسباني السابق، دانييلا سمعان نفت الأخبار بشأن ما تردد عن وجود أزمة بين ليونيل ميسي وزوجته.

وفي وقت سابق، كشف الصحافي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز، أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخرًا يعيش أزمة حقيقية مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.

وزعمت تقارير أخرى أن نجم إنتر ميامي كان على علاقة غرامية مع الصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وأن علاقته الزوجية مع أنتونيلا على وشك الانتهاء.

وشددت دانييلا سمعان، التي تحظى بعلاقة رائعة مع عائلة ميسي، على أن هذه الأخبار غير صحيحة، وقالت في رد عبر تطبيق "إنستغرام": كل ما ينشر ليس له معنى، وليس له أي حق.

وتزوج ميسي من أنتونيلا في 2017، بعدما ارتبط بها منذ طفولته، ولديهما ثلاثة أبناء: تياغو وماتيو وسيرو.

جدير بالذكر، فقد تعرضت إحدى المحلات التابعة لعائلة أنتونيلا أوروكوزو زوجة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للسرقة ما يقارب 20 ألف يورو من قبل مسلحان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المسلحين كانا سريعين في عملية السرقة إذ نزلا من سيارتهما وكسرا زجاج مركبة تقل قريبة لأنتونيلا وعاملين للمتجر.

وبعد كسر الزجاج قام المسلحان بأخذ حقيبتين تحتويان على 8 ملايين بيزو أرجنتيني ما يوازي 20 ألف يورو وأكثر قبل أن يطلقا النار على الأقل مرة واحدة ويهربان من المكان.

وقالت إحدى العاملات بعد الحادثة: كنا نستعد للذهاب من المتجر إلى المصرف لإيداع المبلغ قبل أن يكسرا الزجاج ويأخذا الأموال.

وهذه المرة ليست هي الأولى التي يتعرض لها أقرباء ميسي إلى هجوم مسلح ففي مارس الماضي أيضا بروزاريو، أطلقت النيران من سلاح آلي على باب إلكتروني لإحدى متاجر عائلة أنتونيلا مع رسالة مكتوب فيها "ننتظرك يا ميسي، خافكين (عمدة روزاريو) فاسد ولن يساعدك.

ويعتقد المحققون أن الهجوم دوافعه سياسية قبل الانتخابات المقبلة حسب ما يرى بابلو خافكين، عمدة روزاريو، وأن اسم ميسي استخدم فقط لإلقاء ضوء أكثر.