تعرف على شخصية مجدي بدر في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان مجدي بدر، حاليًا في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل2024، ويجسد خلال الأحداث شخصية “عاكف” الذراع الأيمن وكاتم أسرار الشيخ عبد الأحد.

من هم أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"؟

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

تصريحات مجدي بدر

وفي سياق آخر، تحدث الفنان مجدي بدر خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، عن دوره في "جعفر العمدة".

وقال مجدي بدر، إنه صبر كثيرًا وكان عنده قناعة أن الله سيكرمه، قبل دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، موضحًا أنه منذ قراءة سيناريو المسلسل "محستش بدور بلال شامة، ولما قريت مرة تانية حسيت إنه كل المسلسل بيدور حول الشخصية دي، واستفزني في تالت قراءة".

وأضاف مجدي بدر أن الممثلين أجروا "بروفات" قبل المسلسل، لافتا إلى أن في هذا العمل كل شيء كان يسير بطريقة منظمة، وهو أحد الأسباب الرئيسية، كل الممثلين في مسلسل "جعفر العمدة" كانوا متألقين، خاصة وأن السيناريو متاح من قبل التصوير، وهناك تحضير جيد جدا.

مجدي بدر يكشف عن تحضيرات الجزء الثاني من جعفر العمدة



ومن ناحية اخري، كشف بدر عن رأيه في التحضير للجزء الثاني من «جعفر العمدة»: «الأغلبية من الأعمال اللي نجحت واتعملوا أجزاء تانية كملت نجاحها مثل مسلسل ليالي الحلمية، رأفت الهجان، فيه كذا عنصر مهمين وهو المخرج محمد سامي هو من المخرجين الأذكياء وعنده سينس عالي بيعرف يوظف الحدوتة، محمد سامي ورمضان لا يمكن هيدخلوا عمل وهما مش مالكينه كويس».

مجدي بدر: بلال شامة مش هيكون موجود في الجزء التاني



وأضاف بدر: «معنديش خلفية مين اللي هينضم للجزء التاني أو هينسحبوا ولكن الحاجة الوحيدة اللي متأكد منها أن بلال شامة مش هيكون موجود في الجزء التاني لأنه اتقتل خلاص، ممكن استنتج أن دلال متبقاش موجودة لأنها اتسجنت، عايدة لأنها سابته ومشيت، محمد سامي ضافلي حاجات كتير جدا، أولا هو اللي كاتب وهو المخرج الحتة دي فيها ميزة أن تفاصيل الشخصية بيكون سهل يوصلهالك ودا اللي حصلي فعلا غير أن كان معاه 30 حلقة كاملين ففاهم اتطورت الشخصيات عاملة ازاي».



ودارت أحداث مسلسل “جعفر العمدة” فى إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 4زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره عايدة ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.



من هم أبطال مسلسل “جعفر العمدة”؟



ويذكر ان مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.