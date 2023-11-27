أسرة الفنان طارق عبد العزيز تنتظر جثمانه لدفنه بعد صلاة الظهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر أسرة الفنان طارق عبد العزيز، خروج جثمانه من أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، حيث من المقرر صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة، وقد توفي أمس الأحد بأزمة قلبية عن عمر يناهز 55 عاماً.

شريف منير يكشف الكواليس الأخيرة للفنان طارق عبد العزيز

وقد كشف الفنان شريف منير كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز بموقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، قائلًا: “كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي”.

أشرف زكي ينعي الفنان طارق عبد العزيز

ومن جانبه، قال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”: “فقدنا فنان خلوق وممثل هايل وكان شخص محترم عمره مازعل حد، وكان ودود وجدع، البقاء لله بنعزي أنفسنا وأسرته وجمهوره وأحبائه، كان من فترة قريبة حصله مشكلة صغيرة وركب دعامات وكان بيصور ومشرق جدًا وبيقولهم أنا حابب المسلسل أوي وفجأة في تصوير أحد المشاهد جاتله الأزمة ونقلوه المستشفى ولكن للقدر كلمة أخرى”.

وأضاف:“ومن يوم ما توفى صديق عمره خالد صالح وأنا قلقان كانوا متلازمين كانوا أشبه بالتوأم لا يفترقان، والنهاردة قابلت ابنه شاب فوق ال 20 سنة وكان في حالة صعبة جدًا وابنه كان بيمثل في اللوكيشن معاه وهو اللي نقله للمستشفى”.

وداع النجوم للفنان طارق عبد العزيز

وعلى جانب آخر، حرص عدد كبير من نجوم الفن على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، أمس، حيث حضر كل من: الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

يشار إلي أن الفنان طارق عبد العزيز، كان أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق”.