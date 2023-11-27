طارق الدسوقي تعليقًا علي ما يحدث بغزة: المجتمع الدولي سقط وتعري وكال بمكيالين

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان طارق الدسوقي، ضيفًا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة فنيةخاصة في الساعة العاشرة أمس الأحد من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

موقف طارق الدسوقي من أهالي غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي

وقال الفنان طارق الدسوقي تعليقًا على ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والنساء، أنني حزين ونشاهد كارثة إنسانية وابادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، ورد فعل مصر شديد الاحترام موقفا ثابت وداعم ومساند لآهلنا في غزة، ورد الفعل الشعبي في مصر والمقاطعة وثمارها الرائعة وهي مؤثرة، وأرجو أن يستمر الشعور الوطني والروح القوية للدفاع عن القضية الفلسطينية أن يستمر وأيضًا نشجع المنتج المحلي.

تورط المجتمع الدولي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة، أن المجتمع الدولي سقط وتعري ووضح الكيل بمكيالين وأعتقد انهم في ورطة حقيقية ولن يستطيعوا أن يستمروا في هذا الموقف السلبي وإن شاء الله سنعيد إعمار غزة وإن شاء الله ربنا ينصرهم.

طارق الدسوقي يشارك في البرنامج التدريبي إعادة القادة

ومن ناحية أخرى، التقى الفنان القدير طارق دسوقي، بطلاب المعاهد العليا خلال محاضرة بعنوان “دور الفن كقوة ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية”، وأقيمت المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي “إعادة القادة” تحت شعار “قادة التميز”.

وتقام فعاليات البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام إدارة رعاية الشباب بالوزارة.