نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان الفنان طارق عبد العزيز لمسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان الفنان طارق عبدالعزيز بعد استلامه من أحد مستشفيات الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر، إلى مسجد الشرطة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه بحضور نجوم الفن وعائلته وأصدقائه المقربين.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

نعي نقيب المهن التمثيلية

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلًا: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلًا رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".