نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر وسلوى محمد علي أول الحاضرين في جنازة طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة آيتن عامر، والفنانة سلوى محمد على المشاركة في تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، حيث تواجدوا حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل تأدية صلاة الجنازة على الراحل.

وفاة طارق عبد العزيز

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وقد كشف الفنان شريف منير كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز بموقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، قائلًا: “كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي”.