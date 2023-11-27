فتوح أحمد أول الحاضرين في جنازة الراحل طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان فتوح أحمد، على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، المقامة حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الراحل.

وفاة طارق عبد العزيز بأزمة قلبية

توفي الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد بأزمة قلبية عن عمر يناهز 55 عامًا أثناء تصوير مسلسل “ وبقينا اثنين ” المقرر عرضه الاسبوع المقبل على أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومن بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف.

اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وقد كشف الفنان شريف منير كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز بموقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، قائلًا: “كان عندنا تصوير النهاردة في فيلا بأكتوبر الساعة 11 الصبح وطارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود وكان في حالة تألق كبيرة ونفسية جيدة ونشيط وبيضحك وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي”.

اللقاء الأخير

وعلى جانب آخر، حرص عدد كبير من نجوم الفن على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، أمس، حيث حضر كل من: الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.